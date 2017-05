Mallya : "Fier de mon équipe"

Vijay Mallya confie qu'il regarde avec fierté le début de saison réalisé par son équipe, Force India.

L’écurie battant pavillon indien occupe pour le moment la quatrième place du championnat, avec 31 points à son compteur, contre huit unités seulement à pareille époque l’an dernier.

"En marge de la saison européenne, nous pouvons revenir sur le début de cette campagne 2017 avec un sentiment de satisfaction", déclare Mallya.

"Nos deux voitures ont terminé chaque course dans les points depuis le début de la saison, et nous avons ajouté 14 points supplémentaires à notre compteur à Sotchi, ce qui nous a permis de conforter notre quatrième place au championnat."

"Je suis fier de mon équipe et des résultats qu’elle obtient. Nous saisissons les opportunités qui s’offrent à nous et nous réalisons des courses intelligentes. Les résultats de ce début de saison me laissent vraiment optimiste pour la suite du championnat. Nous voulons conserver cette quatrième place."

Force India possède pour le moment 13 points d’avance sur Williams et 18 sur Toro Rosso au championnat des constructeurs.

