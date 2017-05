Malaise en Formule V8 3.5 à Spa

Avec un plateau squelettique de seulement douze voitures à Spa-Francorchamps, la Formule V8 3.5 vit probablement ses dernières heures.

L’ex-Formule Renault 3.5 vivait son deuxième acte ce week-end dans les Ardennes belges, en marge du Championnat du monde d’Endurance.

Si Pietro Fittipaldi (Lotus) s’était montré intraitable à Silverstone, le Brésilien terminait cette fois-ci au-delà du Top 5 lors des deux courses.

En course 1, Alfonso Celis Jr (Fortec) s’est adjugé sa première victoire dans la discipline. Le pilote de réserve de Force India s’est échappé dès les premiers mètres pour l’emporter facilement devant Roy Nissany (RP Motorsport) et Egor Orudzhev (SMP Racing with AVF). Revenu depuis le fond de grille, Fittipaldi ne pouvait faire mieux que huitième.

Matevos Isaakyan (SMP Racing with AVF) créait la surprise le lendemain pour s’adjuger la course 2. Le Russe précédait René Binder (Lotus) et Alfonso Celis Jr. Parti depuis la pole position, Fittipaldi a quant à lui perdu toute chance de victoire en calant dans la pitlane alors qu’il effectuait son pitstop obligatoire.

Au classement provisoire, Celis Jr s’empare du commandement avec 63 points contre 62 pour Fittipaldi. Orudzhev est troisième avec 57 unités.

