Magnussen s’en prend aux commissaires

Kevin Magnussen était pour le moins remonté contre les commissaires sportifs de la FIA hier à l’arrivée du Grand Prix d’Italie.

Le pilote danois critiquait le manque de cohérence dans les décisions prises par les stewards, dont le panel change à chaque Grand Prix.

Poussé en dehors des limites de la piste par Max Verstappen pendant la course, Magnussen n’a particulièrement pas apprécié que son rival néerlandais s’en soit sorti sans la moindre sanction pour son geste.

"C’est uniquement l’absence de pénalité qui m’a énervé, expliquait le pilote Haas, onzième hier à l’arrivée à Monza. Ce n’est pas la première fois que cela arrive cette année pendant un Grand Prix et je trouve que les sanctions devraient être les mêmes pour tout le monde."

"Il ne m’a pas laissé suffisamment de place, du coup j’ai dû passer dans l’herbe pour éviter l’accrochage et cela m’a fait manquer le virage. Ma course aurait pu se finir là s’il n’y avait pas eu d’échappatoire. Honnêtement, il n’avait aucune raison de me tasser comme il l’a fait là."

