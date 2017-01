Magnussen se paie Renault

Kevin Magnussen semble bien content de ne plus être un pilote Renault cette saison, à en juger par sa dernière interview accordée au journal danois BT.

Magnussen a signé à la fin de la saison dernière un contrat de deux ans avec Haas, chez qui il sera associé à Romain Grosjean cette année.

"Haas est une équipe qui est complètement différente de McLaren et de Renault, et elle me convient bien mieux que les deux autres", confie-t-il.

"Quand j’y réfléchis, j’ai vraiment été malchanceux durant ma carrière en Formule 1 de me retrouver dans deux équipes où c’était un peu le flou au niveau de leur direction…"

"Chez Haas, la structure de management est beaucoup plus claire. Günther Steiner gère l’équipe au quotidien alors que Gene Haas est le propriétaire."

"Mais ils ont tous les deux la course automobile dans le sang, ils sont en F1 car c’est leur passion, car ils adorent ce sport, et non parce qu’ils veulent enrichir leur CV ou se faire beaucoup d’argent", ajoute Magnussen, sans préciser s’il fait référence à ses précédents patrons, Cyril Abiteboul de chez Renault et Ron Dennis de chez McLaren.

Et ce n’est visiblement pas la seule chose que le Danois apprécie chez son nouvel employeur.

"Haas dépend beaucoup moins des sponsors que Renault, et je suis super heureux avec ça", se félicite-t-il.

"Les impératifs promotionnels peuvent impacter votre concentration, et vous pouvez également avoir moins de temps pour travailler votre condition physique à cause de toutes les obligations promotionnelles que vous avez à remplir."

"Le sport automobile est malheureusement devenu un sport où la condition physique et le bien-être du pilote importent peu. Les gens pensent qu’on est constamment en forme sans rien faire. Mais comment pouvons-nous rester en forme si nous n’avons pas suffisamment de temps pour travailler notre condition physique ?"

"Ce sera pourtant plus que jamais nécessaire cette année, car tout tend à indiquer que les F1 de 2017 seront les monoplaces les plus rapides de l’histoire de la Formule 1", conclut-il.

