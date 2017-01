Magnussen : "La route ne sera pas plus longue avec Haas"

Kevin Magnussen ne pense pas que rejoindre Haas cette saison l’éloigne de son objectif, qui est de se battre pour des victoires et de remporter le titre de champion du monde de F1 un jour.

Le Danois a refusé une offre de Renault, qui est l’un des trois constructeurs à disposer de sa propre équipe d’usine en F1, pour défendre les couleurs de l’écurie de Gene Haas cette année.

"La route ne sera pas plus longue avec Haas. Mon contrat avec Haas ne porte pas sur cinq années, et qui sait ce que Haas peut faire dans le futur", déclare Magnussen, dans des propos rapportés par Motorsport.com.

"Et ensuite, il pourrait y avoir d’autres opportunités… C’est à moi de montrer ma valeur et de convaincre. Mais je ne pense pas que la route sera plus longue en allant chez Haas, bien au contraire."

"J’aurais pu rester chez Renault, mais j’aurais dû espérer y rester jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de se battre pour le championnat. Mais il n’y a aucune garantie qu’ils y parviendront un jour prochain."

"Je pense que quelques années vont passer avant qu’ils ne soient capables de se battre pour le titre. Donc, non, je ne prends pas un chemin plus long."

