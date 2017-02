Magnussen : "Le DRS pourrait faire la différence"

Kevin Magnussen se veut optimiste concernant la nouvelle réglementation en vigueur cette année en F1, arguant qu'elle pourrait favoriser une meilleure utilisation du DRS (pour Drag Reduction System).

On le sait, les monoplaces 2017, affublées d'ailerons et de pneus plus larges pour un appui et une tenue de route accrus, trancheront avec les précédentes au point de susciter quelques inquiétudes concernant la difficulté de dépasser, ce que le pilote danois conteste.

"Je crois que le DRS pourrait faire une différence encore plus grande cette saison", analyse Kevin. Grâce à la nouvelle réglementation, l'appui et la traînée aéro vont être décuplés sur l'aileron-arrière. Une fois le DRS actionné, la différence devrait se ressentir par rapport à la voiture qui précède et favoriser des manoeuvres excitantes."

"L'avis actuel est qu'avec plus d'appui sur les ailerons, il sera plus compliqué d'approcher une autre voiture. Attendons d'y être pour voir comment ça se passe", ajoute-t-il.

Si l'incertitude plane logiquement sur les bienfaits du nouveau règlement pour le sport, le pensionnaire du Haas F1 Team n'en reste pas moins excité à l'idée de piloter une machine plus rapide de 4 à 5 secondes au tour.

"Bien sûr que je suis impatient, renchérit-il. Avoir des voitures plus rapides est bon pour la F1 et pour nous les pilotes. Aller toujours plus vite et tutoyer la limite fait partie de notre philosophie."

"Avec les voitures de l'ancienne génération, l'adhérence était tellement faible comparé à la puissance moteur que vous atteignez la limite une fois avoir quitté la pitlane. Ne plus devoir faire de compromis - entre les pneus, l'aéro, etc. - va nous changer la vie et c'est tant mieux", conclut-il.

