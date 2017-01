Magnussen espère ne plus conduire une Formule Ford

Kevin Magnussen espère que les performances des monoplaces de Formule 1 s’amélioreront nettement cette année afin qu’il n’ait plus le sentiment de conduire une "Formule Ford".

Les nouveaux bolides, qui prendront pour la première fois la piste le mois prochain au Circuit de Catalunya, sont supposés gagner jusqu’à cinq secondes au tour par rapport aux F1 de l’an dernier.

"Avec une F1 actuelle, vous devez compromettre votre style de pilotage en permanence", déplore Magnussen.

"Tout est réellement une question de compromis, de trouver le bon dosage entre extraire le maximum de performances des pneus et ne pas les utiliser au maximum de ce qu’ils ont à offrir. Ce n’est pas comme si vous pouviez aligner des tours de qualifications les uns après les autres."

"Ce n’est pas comme les autres monoplaces que j’ai conduites dans ma carrière, avec elles vous étiez à fond en permanence. Il n’y a plus de risques, tout du moins pour le moment, et j’espère que cela va changer avec les nouvelles F1. Des pneus plus larges, plus d’appui… cela devrait être mieux !"

"Avec les monoplaces de l’an dernier, nous avions un peu trop de puissance moteur pour la voiture que nous pilotions. Nous étions constamment en glissade, toujours en train de patiner. Nous n’avions pas l’impression d’être collés à la piste. C’était un peu comme piloter une Formule Ford, toujours en glissade."

