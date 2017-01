Lynn réserviste chez DS Virgin

Le jeune Britannique Alex Lynn, pilote de développement chez Williams ces deux dernières saisons, va réorienter sa carrière en Formula E.

Après avoir tâté de l'endurance en LMP2 en 2016 parallèlement à sa campagne en GP2 pour DAMS, Lynn a testé l'été dernier pour le compte de la nouvelle équipe Jaguar Racing en Formula E à Donington.

Cela a débouché sur son engagement en tant que pilote de réserve du team DS Virgin Racing pour la saison 2017 dans le championnat 100 % électrique de la FIA.

"Les possibilités en F1 sont très limitées et j'ai préféré élargir mon horizon, explique Alex. Grâce à Jaguar, j'ai pu piloter la Formula E en conditions réelles à Donington, et pas seulement virtuellement sur un simulateur. Cela a convaincu DS Virgin Racing de me confier ce rôle avec la perspective de courir à moyen terme."

Les deux pilotes titulaires chez DS Virgin, Sam Bird et José Maria Lopez, sont également actifs en WEC et des concurrences de dates au calendrier pourraient permettre à Alex Lynn de débuter en compétition cette saison encore. L'ePrix de Mexico tombe en concurrence avec les essais préliminaires du championnat du monde d'endurance, tandis que la manche WEC du Nürburgring se déroulera en même temps que l'ePrix de New York.

