Lowe : "Williams peut mieux faire"

Tout auréolé des trois campagnes victorieuses avec Mercedes entre 2014 et 2016, Paddy Lowe est arrivé chez Williams l'hiver dernier précédé d'une élogieuse réputation. Il admet aujourd'hui être déçu par le niveau de performance de sa nouvelle équipe cette saison.

Williams occupe actuellement la cinquième place au classement des constructeurs avec seulement 2 points d'avance sur Toro Rosso et pas moins de 60 points de retard sur Force India, qui la précède dans la hiérarchie.

"Ce n'est effectivement pas là où nous souhaitons être à mi-saison, confirme l'ingénieur britannique. Nous sommes vraiment très déçus car la voiture est meilleure que ce que reflète le classement. Nous avons vu beaucoup de différences d'un circuit à l'autre, notamment sur des pistes où nous avons subi un vrai déficit de performances."

"Il y a des raisons à cela, certaines choses que nous comprenons et aussi d'autres qui nous échappent, développe-t-il. Il y a donc du pain sur la planche, mais nous espérons beaucoup vivre une seconde partie de championnat plus compétitive en mettant le doigt sur quelques-uns de nos problèmes. Williams peut et doit mieux faire."

"Nous allons graduellement consacrer plus de ressources à la conception de la voiture de 2018, conclut le directeur technique. Le développement de la FW40 continue, mais à un certain point de la saison nous basculerons vers la prochaine. Cela ne devrait pas bouleverser l'ordre établi, toutefois, car toutes les équipes sont confrontées aux mêmes exigences de calendrier et de planning."

