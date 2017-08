Lowe : "Mercedes a eu la bonne attitude"

L'ancien directeur technique du team Mercedes AMG F1 Paddy Lowe, désormais à la tête de l'écurie Williams, estime que l'équipe championne du monde a adopté une tactique adéquate lors du récent Grand Prix de Hongrie. Les têtes pensantes des Flèches d'argent avaient demandé à Valtteri Bottas de laisser Lewis Hamilton tenter sa chance derrière les Ferrari en lui promettant de lui rendre la troisième place si la manœuvre échouait, ce qui fut fait au dernier virage à la grande surprise de certains observateurs.

"Il n'y a jamais de bonne réponse à une question aussi délicate, reconnaît l'ingénieur britannique qui a joué un rôle-clé dans les trois titres mondiaux décrochés par Mercedes depuis 2014. Il est sain de laisser les deux pilotes avoir l'opportunité de se battre pour le championnat : cela les motive pour gagner des courses et obtenir les meilleurs résultats pour l'équipe."

"Maintenant, certaines rivalités peuvent conduire à des situations malheureuses, comme en 2007 chez McLaren lorsque le titre a été perdu pour un point, rappelle-t-il. Mais c'est plus important de considérer la course d'équipe en respectant les pilotes et c'est ce que Mercedes a fait en Hongrie. Quel que soit le résultat final, Lewis sortira grandi d'avoir joué le jeu et cela ne peut qu'enrichir sa réputation de grand sportif."

