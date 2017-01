Lopez : "Mon passage chez Lotus n’était pas un fiasco"

Gérard Lopez, qui est en passe de racheter le club de football de Lille, ne regrette pas son implication en Formule 1 entre 2011 et 2015.

Même si l’équipe Lotus a finalement été vendue pour un euro symbolique à Renault, Lopez – qui a conservé des parts minoritaires dans le nouveau Renault Sport F1 Team – estime que son aventure en F1 n’a pas été un "fiasco".

"Mon passage chez Lotus n’était pas un fiasco", affirme l’homme d’affaires luxembourgeois à l’AFP.

"On a repris l’écurie en investissant 40 millions d’euros en rachat de dettes et on a sauvé 450 jobs. L’écurie n’avait pas de sponsors et on en a attiré beaucoup (notamment Unilever, Coca-Cola et Microsoft, ndlr)."

"Mais alors qu’on arrivait à un équilibre opérationnel, les coûts ont explosé et les sponsors sont partis. On aurait pu fermer mais on a décidé de vendre pour sauvegarder 540 emplois."

"L’écurie n’avait pas de dettes envers ses fournisseurs quand on a revendu à Renault. Il y avait 130 millions d’euros de dettes mais envers les actionnaires", précise Lopez, qui siège toujours au conseil d’administration de l’écurie battant aujourd’hui pavillon français.

Lopez a par ailleurs assuré qu’il n’y avait jamais eu des impayés de salaire, contrairement à ce qui avait été rapporté durant la saison 2015.

"Les salaires ont toujours été payés. Contrairement à ce que j’ai lu, Bernie Ecclestone n’a pas sorti de l’argent de sa poche pour payer les salaires", insiste-t-il.

"Il a versé les droits télé auxquels Lotus avait droit et cet argent a été en partie utilisé pour payer les salaires."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.