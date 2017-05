Lopez et Frijns encore incertains pour Monaco

L'ePrix de Monaco marque le départ de la campagne européenne du championnat FIA de Formula E ce week-end.

Le populaire rendez-vous en Principauté est très attendu par tous les acteurs de la compétition électrique.

Certains d'entre eux ne seront peut-être pas en mesure de courir, à l'instar de José Maria Lopez, le multiple champion WTCC, chez DS Virgin Racing.

Victime d'un violent accident lors des 6 Heures de Silverstone le mois dernier, le pilote argentin souffre de vertèbres fêlées après la sortie de sa Toyota. Il a été contraint de déclarer forfait le week-end passé lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps car il était insuffisamment rétabli.

"J'espère que les médecins me donneront le feu vert, confie Lopez. Mais je ne prendrai pas le moindre risque, la priorité étant d'être totalement rétabli pour prendre part à mes premières 24 Heures du Mans avec Toyota dans un mois."

Le réserviste du team DS Virgin, le Britannique Alex Lynn, est déjà dans les starting-blocks pour pallier à un éventuel forfait. L'ePrix de Paris est programmé dans une semaine et la situation pourrait se reproduire. Ce sera aussi le cas en juillet en raison du clash entre le WEC au Nürburgring et la Formula E à New York qui touchera également Sébastien Buemi chez Renault-e.dams.

Moins d'inquiétude ce week-end pour Robin Frijns, qui évolue chez Andretti Hamlin, blessé au genou mais qui devrait ne pas être trop pénalisé (sauf lors du changement de voitures à mi-course). Le pilote de réserve Alexander Sims a néanmoins été convoqué par Andretti à Monaco au cas où...

