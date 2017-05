Les pilotes expriment leur soutien à Bourdais

Rarement insensibles quand un des leurs se fait mal en piste, de nombreux pilotes ont exprimé leur soutien à Sebastien Bourdais au lendemain de son terrible accident sur l'ovale d'Indianapolis.

Le pilote Français (Dale Coyne Racing) entamait son troisième tour qualificatif quand il perdit le contrôle de sa DW12-Honda en sortie du virage n°2. A une vitesse de 330 km/h, la monoplace est partie en tonneau avant de s'enflammer.

Heureusement, le Manceau était conscient au moment de l'arrivée des secours qui l'ont transporté d'urgence à l'hôpital universitaire d'Indianapolis pour se faire opérer de fractures au bassin et à la hanche.

Une opération qui s'est bien déroulée comme l'a annoncé son épouse Claire sur la page Facebook du fan club du pilote : "Seb est sorti du bloc et tout s'est bien passé. La convalescence va être longue. Merci à tous pour votre soutien."

D'autres pilotes se sont joint à la communauté des fans pour envoyer leurs voeux de bon rétablissement au quadruple champion Champcar dont on ignore encore la durée de l'indisponibilité, sachant qu'elle devrait être au minimum de six à huit semaines ce qui compromet sa fin de saison.

La seconde journée qualificative en vue des 500 Miles 2017 se clôturera aujourd'hui avec l'affrontement pour la pole entre les neufs pilotes les plus rapides du samedi, dont Fernando Alonso.

Wishing a speedy recovery to my pal @BourdaisOnTrack ! Glad you are ok brother — Simon Pagenaud (@simonpagenaud) May 21, 2017

https://twitter.com/24heuresdumans/status/866203603635142657

My thoughts are with @BourdaisOnTrack after that massive hit. So glad you're going to be ok mate, they'll fix you up better than new. 💪💪 — Dario Franchitti (@dariofranchitti) May 21, 2017

My thoughts are with my friend Sebastien Bourdais. I wish you a very speedy recovery 🙏👍💪 — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 21, 2017

Thinking of @BourdaisOnTrack today hope u feel better soon my friend #racingistuff — Max Papis (@maxpapis) May 21, 2017

Hoping @BourdaisOnTrack comes out of this injury free. That was a massive hit at the worst angle. Relived to hear is conscious — Ryan Hunter-Reay (@RyanHunterReay) May 20, 2017

Praying for a quick recovery for Seb. World class driver & hell of a fighter. He will be back in the cockpit soon! https://t.co/Z7HRwsCUbS — Graham Rahal (@GrahamRahal) May 21, 2017

My thoughts are with you Seb. Wishing you a speedy recovery and look forward to having you back soon!!! @BourdaisOnTrack #getwellsoon — Takuma Sato (@TakumaSatoRacer) May 21, 2017

Good day for the 10 car today. Thoughts and prayers are for Seb tonight — Tony Kanaan (@TonyKanaan) May 21, 2017

Big thanks the @ECRIndy @FuzzysVodka crew for providing for me today. Also thinking about @BourdaisOnTrack and praying for a speedy recovery — Ed Carpenter (@edcarpenter20) May 21, 2017

Wish @BourdaisOnTrack a speedy recovery 👊🏼 — Mike Conway (@Mikeconway26) May 21, 2017

