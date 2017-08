Leclerc : "Pas question de louper le titre !"

De tous les jeunes loups frappant à la porte de la Formule 1, le nom de Charles Leclerc ressort avec insistance depuis le début de saison et ses performance impressionnantes dans le cadre de la Formule 2 (ex-GP2 Series).

Sacré champion GP3 en 2016, le jeune Monégasque survole littéralement ses adversaires cette saison avec six victoires et 50 points de mieux au classement sur son plus proche rival, Oliver Rowland.

Couvé par la Ferrari Driver Academy, Leclerc a pu récemment goûter à la Formule 1 au volant de la SF70H lors des tests privés sur le Hungaroring, début août. Un premier roulage qu'il a mis à profit pour réaliser le chrono-référence de la journée du mardi.

Il n'en fallait pas davantage pour que la Scuderia songe à le placer dans un baquet pour 2018, la rumeur suggérant qu'il pourrait prendre la succession de Pascal Wehrlein chez Sauber, en passe de devenir le team B des Rouges.

"Les résultats de la première moitié de saison ont été bien meilleurs qu'espéré et c'est tant mieux, a confié Leclerc au site officiel de la Formule 1. Que mon nom apparaisse plus souvent dans les médias en rapport avec la F1 et Ferrari est très sympa mais j'en ressens pas de pression supplémentaire."

"Pour l'instant, je reste concentré sur mes objectifs avec Prema et je laisse le soin à d'autres d'envisager mon futur", déclare-t-il.

L'espoir de 19 ans admet tout de même que la possibilité d'accéder un jour à la catégorie-reine lui trotte forcément dans un coin de la tête.

"Pas un jour ne se passe sans que je pense à ce que je veux accomplir, avoue-t-il. Parvenir en Formule 1 reste mon rêve et je me donne à 100 % pour y arriver. Et si je loupe le coche cette année en F2, pas sûr que j'irai beaucoup plus loin", conclut-il.

