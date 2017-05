Leclerc pas prophète en son pays...

Inscrivez "pas de chance" pour Charles Leclerc (Prema), dominateur de la première manche de Formule 2 à Monaco avant de tout perdre en vue de l'arrivée.

Le poleman avait fait le boulot à Sainte-Dévote avant de s'isoler au commandement, en creusant l'écart sur ses poursuivants.

Las, deux interventions de la voiture de sécurité allaient mettre ses efforts à néant avant qu'une défaillance mécanique ne contraigne le Monégasque à l'abandon pur et simple.

Leclerc était donc solide leader et s'était ménagé une avance de 6" sur Oliver Rowland (DAMS) et près de 25" sur Alexander Albon (ART Grand Prix), le premier dans le groupe de tête à s'être arrêté pour le changement de pneus obligatoire. Cela semblait suffisant pour procéder à son pitstop et repartir en tête.

Une seconde neutralisation allait troubler ce plan, Leclerc repartant 4ème derrière Rowland, Artem Markelov (Russian Time) et Nobohure Matsushita (ART) qui s'étaient arrêtés au bon moment. Mais la voiture de Leclerc subissait ensuite une rupture de suspension qui forçait l'homme fort du championnat à renoncer. Il partira en queue de peloton demain pour la course 2 qui sera emmenée par Johnny Cecotto Jr (Rapax), huitième aujourd'hui et en pole grâce au système de grille inversée.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter