Leclerc en pole à domicile

La séance de qualification pour les manches de Formule 2 s'est déroulée en deux groupes cet après-midi à Monaco.

Le régional de l'étape Charles Leclerc (Prema), qui n'a étrangement jamais couru dans les rues de sa Principauté, s'est facilement adapté au tracé.

Déjà le plus rapide aux essais libres, il a réalisé la pole dans le premier groupe malgré une fin de séance interrompue par une sortie de route de Nobohure Matsushita (ART Grand Prix) à La Rascasse.

Leclerc avait précédé dans son groupe Oliver Rowland (DAMS), Matsushita, Jordan King (MP Motorsport) et Luca Ghiotto (Russian Time). Dans le second groupe, le meilleur temps est revenu à Alexander Albon (ART Grand Prix) devant Anton Markelov (Russian Time), Norman Nato (Arden), Nick de Vries (ART) et Nicholas Latifi (DAMS).

La grille de départ verra les représentants des deux groupes sur chaque ligne selon leurs positions. La première course se déroulera demain matin à 11h30 sur 42 tours avec pitstop obligatoire, tandis que le départ de la seconde manche sera donné samedi à 16h10 avec la grille de départ inversée pour les huit premiers.

