Leclerc le plus rapide pour Ferrari

La première journée d'essais privés organisés à Budapest cette semaine s'est achevée avec le meilleur temps à mettre au crédit de Charles Leclerc.

Le jeune Monégasque (19 ans) a battu le chrono établi auparavant par Stoffel Vandoorne en chaussant les gommes tendres en fin de séance pour signer un joli 1'17"746 en précédant le Belge d'un dixième.

Plus rapide dans la matinée, le pilote belge avait encore descendu son chrono au point d'améliorer de deux centièmes sa performance des qualifications samedi dernier.

Ce faisant, le pilote belge a confirmé la bonne tenue de la McLaren-Honda sur ce tracé tortueux, qui plus est au terme d'un week-end où les bolides oranges ont fait preuve d'une belle fiabilité.

Pour sa part, Leclerc a réalisé un sans-faute avec la Ferrari SF70H qui a démontré sa compétitivité sur le Hungaroring lors du doublé signé par la Scuderia dimanche. Le protégé de Nicolas Todt, autoritaire leader en Formule 2 cette saison, se place ainsi en candidat potentiel pour une promotion en F1 l'an prochain, sans doute chez Sauber.

Avec 155 tours couverts, le plus actif en piste aujourd'hui a été Valtteri Bottas qui tournait inlassablement pour Pirelli en vue de tester les gommes pour 2018. Sa Mercedes a été créditée du troisième temps en 1'18"777 à plus d'une seconde du chrono de Leclerc. L'autre W08 aux mains du rookie George Russell n'est pas en reste avec le quatrième temps à une demi-seconde de Bottas, soit de bons débuts pour le jeune Britannique.

Lance Stroll a passé en revue les nombreuses modifications testées par Williams sur la FW40 et s'est contenté du cinquième rang à un peu plus de deux secondes. Viennent ensuite les jeunes pilotes avec Nikita Mazepin sous la minute vingt pour Force India ce matin, la VJM10 ayant été confiée à Lucas Auer dans l'après-midi. L'Autrichien pointe en neuvième position à six dixièmes du Russe, lequel possédait déjà une certaine expérience en F1.

Chez Renault, Nicholas Latifi a signé le sixième chrono juste devant la Toro Rosso aux mains de Sean Gelael, alors que Santino Ferrucci (Haas) et Gustav Malja (Sauber) ferment la marche à plus de 3" du temps de référence, tout comme Max Verstappen dont le programme d'essais pour Red Bull ne tenait pas compte de la performance mais bien dans l'accumulation de données de télémesure.

Les temps de la journée :