Leclerc en piste à Barcelone pour Pirelli

Le développement des pneumatiques en vue de la saison 2018 se poursuit et, après avoir pu compter sur Mercedes et Ferrari lors des récents essais privés de Budapest, Pirelli était à nouveau sur le brèche hier et aujourd'hui à Barcelone.

C'est le réserviste Antonio Giovinazzi que Ferrari avait convoqué sur le circuit de Catalunya, mais après une panne hydraulique qui a immobilisé longuement la SF70H, décision a été prise d'intensifier le programme en planifiant pas moins de 1.200 kilomètres sur cette seule journée de vendredi. Estimant que c'était trop pour un seul homme, la Scuderia a dès lors fait appel à son autre pilote de développement, le jeune Charles Leclerc, en renfort.

Giovinazzi a tourné non-stop de 9 heures à 13 heures et Leclerc poursuit la séance au finish, jusqu'à 20 heures s'il le faut. Même si l'explication tient la route, ce sera aussi l'occasion pour les ingénieurs de Ferrari et les techniciens de Pirelli de comparer le retour technique ainsi que les performances respectives des deux pilotes dans des conditions très semblables.

Si le prolongement du contrat de Kimi Räikkönen avec la Scuderia pour 2018 ne fait désormais plus le moindre doute, Ferrari devra peut-être trancher entre ses deux espoirs Antonio Giovinazzi (vice-champion GP2 derrière son équipier Pierre Gasly l'an passé) et Charles Leclerc (solide leader de la Formule 2 cette année) en vue d'une promotion chez Sauber la saison prochaine.

