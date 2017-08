Leclerc : "J'adore cette voiture !"

En réalisant in extremis le meilleur temps de la première journée des essais privés sur le Hungaroring aujourd'hui, Charles Leclerc a prouvé qu'il était prêt à assumer une promotion en F1 l'an prochain.

Champion des GP3 Series l'année dernière, le Monégasque domine cette saison le championnat FIA de Formule 2 avec une insolente aisance. Sa performance du jour au volant de la Ferrari SF70H ne passera pas inaperçue auprès du management à Maranello, les données relevées permettant de comparer son pilotage à celui des titulaires.

"C'est bon de retrouver le volant d'une F1, et celui d'une Ferrari est toujours spécial, a déclaré Leclerc qui reprenait du service en Formule 1 après des séances du vendredi matin chez Haas en 2016. J'adore cette voiture ! Je peux attaquer, elle se comporte exactement comme je le souhaite, elle me convient très bien."

"J'ai coché toutes les cases dans les formules de promotion, ajoute-t-il, donc oui je me sens prêt pour la F1, même si c'est un grand pas à franchir. Je pense avoir fait tout ce qui était possible pour m'y préparer utilement. Maintenant, il reste quatre courses en F2 et je vais me concentrer là-dessus pour faire la meilleure impression qui soit d'ici la fin de l'année. Si on finit le championnat en beauté, ce sera parfait."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.