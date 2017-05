Leclerc en patron

Déjà leader du classement après le premier meeting à Bahreïn, Charles Leclerc (Prema) s'est encore affirmé comme le favori du championnat FIA de F2 ce week-end à Barcelone.

Le Monégasque a dominé la première manche samedi en s'imposant devant Luca Ghiotto (Russian Time) et Oliver Rowland (DAMS).

La seconde course a vu Leclerc remonter de la 8ème place sur la grille à la 4ème à l'arrivée derrière le vainqueur Nobuharu Matsushita (ART) et les deux pilotes DAMS Rowland et Nicholas Latifi.

En GP3 Series, dont c'était l'ouverture de la saison en Espagne, on a vécu deux épreuves très disputées avec le Japonais Nirei Fukuzumi (ART Grand Prix) émergeant de la première devant Leonardo Pulcini (Arden) et Alessio Lorandi (Jenzer), le meilleur français Anthoine Hubert (ART) se classant 5ème.

En seconde manche, on a assisté à la belle victoire du pilote indien Arjun Maini (Jenzer), récemment recruté par le Haas F1 Team, devant le rookie tricolore Dorian Boccolacci (Trident), Lorandi, Hubert et George Russell (ART). Le débutant Julien Falchero (Campos) marque le dernier point en précédant sur la ligne Giuliano Alesi (Trident). Fukuzumi est le premier leader d'un championnat qui ne reprendra que le 7 juillet prochain.

