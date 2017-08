Le Halo aussi en F2

L'introduction du système de protection des cockpits Halo en F1 dès la saison 2018 a été logiquement suivie par son adoption également en F2, la catégorie qui fait l'antichambre des Grands Prix. La nouvelle Dallara F2/18 sera présentée en cette fin de semaine à Monza et elle devrait être équipée de cet élément de sécurité. On devrait donc avoir une idée dès jeudi du look d'une F2 affublée d'un Halo.

La Formule 2 pourrait toutefois n'intégrer le Halo qu'en 2019 en laissant une saison de transition au constructeur afin de procéder aux tests de rigidité et d'homologation du nouveau châssis ainsi modifié. Même les écuries de F1 se plaignent du délai très court imposé par la FIA entre la décision unilatérale prise par la Fédération et le planning de conception des monoplaces pour la saison 2018 étant donné l'impact du Halo, notamment dans le domaine aérodynamique.

"C'était toujours prévu de commencer par la F1 puis de décliner le système dans les autres formules, explique Laurent Mekies, le délégué sécurité de la FIA. Les enseignements tirés en F1 nous permettront ensuite de mieux intégrer le Halo les années suivantes dans toutes les catégories de monoplaces."

"Il faut prendre en compte de nombreux paramètres, y compris le coût additionnel, ajoute l'ingénieur français, mais le président Jean Todt nous a fixés une feuille de route du Halo afin d'accélérer progressivement son déploiement dans toutes les formules de promotion : il n'y a en effet aucune raison de privilégier la sécurité des pilotes au seul championnat du monde de Formule 1."

