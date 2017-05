Lauda : "Pas de meilleure publicité pour la F1"

Niki Lauda se félicite du spectacle offert jusqu’à présent cette saison, avec un championnat qui s’annonce plus que disputé entre la Ferrari de Sebastian Vettel et la Mercedes de Lewis Hamilton.

Vettel et Hamilton en sont actuellement à deux victoires partout cette année, et ils ne sont séparés que de six points au classement après le somptueux duel qu’ils se sont livré il y a dix jours en Espagne.

"C’était la course à son plus haut niveau. Cela ne pouvait être plus beau. C’était de la pure fascination", confie Lauda, président non-exécutif de l’écurie Mercedes, au Blick.

"Un quadruple champion du monde et un triple champion du monde se battant pour Ferrari et Mercedes au volant des deux meilleures voitures au monde. Il n’y a pas de meilleure pulbicité pour la Formule 1."

Et Lauda d’exclure d’ores et déjà Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen de la course au titre : "Bien sûr, le reste du plateau ne peut pas suivre. C’est aussi simple que ça."

"Räikkönen et Bottas joueront probablement un rôle décisif pour Ferrari ou Mercedes dans l’obtention du titre des constructeurs cette saison", achève-t-il.

Huit points séparent Mercedes et Ferrari au classement par équipes avant le Grand Prix de Monaco de ce week-end.

