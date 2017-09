Lauda : "Ferrari reste favori pour Singapour"

Niki Lauda, le président non-exécutif de Mercedes, reste les pieds sur terre au moment d'aborder le Grand Prix de Singapour, un terrain qui, selon lui, devrait être propice à Ferrari qui sera l'équipe à battre, ce week-end à Marina Bay.

Après son plantureux doublé sur le tourniquet du Hungaroring, fin juillet, la Scuderia a mis un genou à terre depuis la reprise du championnat là où Lewis Hamilton s'est adjugé deux victoires de rang, à Spa et à Monza.

Si les SF70H affichaient un rythme similaire à celui des Flèches d'argent dans les Ardennes belges, il n'en fut rien dans les longues lignes droites du tracé milanais où la puissance du moteur Mercedes a dicté sa loi.

Un double-succès qui, s'il a permis à Hamilton de reprendre la tête du championnat aux dépends de Vettel, n'écarte pas pour autant Ferrari de la course au titre, selon la légende autrichienne.

"Notre victoire à Monza a porté un sacré coup au moral de Ferrari, d'autant qu'ils évoluaient à domicile et devant leur public", a-t-il déclaré dans les colonnes du Corriere dello Sport.

"Mais ils ont été plus rapides que nous à pas mal d'occasions et Vettel est capable de remettre les choses au point à Singapour, prévient-il. Souvenez-vous de Spa où il était très proche tout le week-end. Ca a été moins le cas en Italie mais ils ont rencontré des problèmes dans la mise au point de leur voiture."

"Ferrari reste le favori pour Singapour, ajoute-t-il. La question est de savoir qui l'emportera au terme du week-end. J'espère que ce sera Hamilton."

Et Lauda, qui a remporté deux (1975 et 77) de ses trois sacres mondiaux en rouge, de conclure sur une note plus nostalgique : "Mon coeur est avec Ferrari mais ma tête reste avec Mercedes. Et cela me convient très bien."

