Lauda : "Ferrari est devant Mercedes"

Pour Nika Lauda, cela ne fait aucun doute : les Mercedes sont actuellement battues en performance pure par les Ferrari.

Si les deux constructeurs sont à égalité de victoires en ce début de saison, la Scuderia a pris l’avantage au classement des pilotes grâce à Sebastian Vettel.

Le président non-exécutif de l’écurie allemande espère que les Flèches d’Argent se réveilleront en Espagne.

"Ferrari est clairement devant Mercedes, a confié Lauda dans les colonnes du quotidien autrichien Krone. Nous devons comprendre pourquoi nous n’arrivons pas à nous défaire des monoplaces rouges. Il faut avancer dans la bonne direction en vue du prochain Grand Prix à Barcelone."

"Toutes les écuries amèneront des évolutions et je suis certain que Ferrari fera un pas en avant considérable, rappelle le triple champion du monde. Pour y répondre de la meilleure des façons, nous devons en faire deux et j’aimerais que Red Bull en fasse trois afin que nous ayons une belle bagarre entre les trois écuries de pointe."

"Notre W08 est beaucoup trop lourde. Nous devons aussi faire des progrès sur le plan de l’aérodynamisme. Enfin, nous devons avoir une meilleure compréhension des nouvelles gommes Pirelli que Ferrari est parvenue à exploiter de plus habile façon que nous."

