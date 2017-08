Lauda entre nostalgie et fascination

Niki Lauda, président non-exécutif du Mercedes AMG F1 team, est surtout une légende vivante du sport automobile. Le triple Champion du monde autrichien a bâti sa carrière de pilote dans les années 70 et 80, à l'époque des chevaliers de la course, et il regrette parfois le manque de charisme des stars actuelles des Grands Prix.

"A mon époque, les pilotes étaient des durs à cuire, se souvient-il. Ils devaient d'abord survivre, le rapport à la pratique de notre sport était complètement différent. De véritables personnalités s'exprimaient alors, avec une liberté de parole et de style de vie qui n'existent plus aujourd'hui. Des caractères forts, mais une authentique camaraderie."

"Aujourd'hui, j'aimerais connaître la vraie personnalité de certains pilotes, mais ils sont beaucoup plus superficiels, admet Niki. Nous avons un tout autre genre de gars, tout le monde communique sur Twitter et Facebook, c'est la tendance actuelle. Ils balancent des photos sur Instagram quand ils sont en vacances, sur la plage ou en bonne compagnie, mais cela donne l'impression d'une vie virtuelle."

"Pourtant, quand on les connaît mieux, les champions d'aujourd'hui ne manquent pas de caractère, reconnaît-il. Hamilton est un type formidable, ses activités en dehors des circuits le rendent très populaire avec de nombreux followers. Alonso est quelqu'un que je respecte, il est très ambitieux et exigeant, peut-être trop égocentrique. Et puis il y a Verstappen qui se moque du monde à 19 ans à peine, mais quel talent ! Vettel n'est pas un mauvais gars : même s'il râle constamment, il est enthousiasmant à regarder en piste."

