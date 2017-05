Lauda contre un partenariat McLaren-Mercedes

Suite aux problèmes insolubles rencontrés par Honda, les rumeurs d’une association entre McLaren et Mercedes se font de plus en plus insistantes.

Les deux parties ont déjà été alliées de 1995 à 2014, avec pas moins de trois titres de champion du monde à la clé.

Mais Niki Lauda, président non-exécutif du Mercedes AMG F1 Team, a déjà annoncé qu’il mettrait son véto à un tel partenariat.

"Je m’opposerai à ce que Mercedes fournisse à nouveau des moteurs à McLaren", a confié le triple champion du monde de Formule 1, cité par Auto Motor und Sport.

"J’avais certes prêché pour que nous motorisions Red Bull il y a deux ans. Mais je ne ferais plus le même choix aujourd’hui, ajoute l’Autrichien. J’estime qu’il est primordial pour Mercedes de se concentrer sur son duel avec Ferrari plutôt que de soutenir d’autres rivaux."

Mais Lauda estime qu’il est important pour la Formule 1 que Honda ne claque pas la porte : "Il faut que ce motoriste ne nous quitte pas en dépit de toutes les avaries qu’il rencontre actuellement. Je suis persuadé qu’ils viendront à bout de leurs problèmes prochainement."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter