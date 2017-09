Lauda confirme Bottas pour 2018  

Le président non-exécutif de l’écurie Mercedes, Niki Lauda, a confirmé la reconduction du contrat de Valtteri Bottas pour la saison 2018 de Formule 1.

L’équipe d’usine du constructeur automobile allemand n’a cependant pas encore officialisé cette prolongation.

"Je peux vous dire que Valtteri défendra toujours les couleurs de notre équipe l’an prochain", a certifié Lauda au micro de la chaîne de télévision RTL.

"Toto (Wolff, le responsable de la compétition de Mercedes, ndlr) doit encore finaliser le contrat et ensuite le conseil d’administration le validera, mais nous avons pris notre décision : Valtteri sera toujours un pilote Mercedes en 2018."

Plusieurs pilotes lorgnaient le volant de Bottas pour 2018, notamment un certain Fernando Alonso. Lewis Hamilton est pour sa part sous contrat avec Mercedes jusque la fin de l’année 2018, et le Britannique a récemment indiqué que son contrat serait prolongé "d’ici la fin de cette année" au plus tard.

