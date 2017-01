Lauda : "Bottas peut aller aussi vite que Rosberg"

Niki Lauda estime que Mercedes a trouvé le pilote idéal en allant chercher Valtteri Bottas, qui était sous contrat avec Williams, pour remplacer Nico Rosberg cette saison.

Le président non-exécutif de l’équipe allemande pense que Bottas est tout à fait capable d'aller aussi vite que le champion du monde 2016 de F1, qui a annoncé sa retraite de la Formule 1 le mois dernier.

"Bottas était le meilleur candidat possible", déclare Lauda à la chaîne allemande RTL.

"Je pense qu’il peut aller aussi vite que Nico. C’est la raison pour laquelle nous entamerons cette nouvelle saison avec lui et Hamilton. Nous cherchions un pilote capable de s’intégrer parfaitement dans notre équipe."

"Jusqu’à maintenant, nous avons toujours eu deux pilotes de pointe en lutte pour le titre, et au cours des trois dernières années nous avons gagné tout ce qu’il y avait à gagner. Et c’est pourquoi nous avons choisi de prendre Bottas, en raison de son expérience et de sa pointe de vitesse."

"En plus, c’est quelqu’un de calme, et j’apprécie cela chez lui. Il ne parle pas beaucoup mais c’est un bosseur. Toto (Wolff, le patron de la compétition de Mercedes, ndlr) et moi le connaissons depuis des années. Je pense qu’il s’intègrera parfaitement au sein de notre équipe", conclut Lauda.

