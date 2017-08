Lauda : "Alonso est allé chez McLaren pour l'argent"

Alors que les rumeurs de paddock ce matin à Spa annoncent Fernando Alonso en partance pour Williams, Niki Lauda a ironisé sur le fait que le champion espagnol n'a qu'à s'en prendre à lui-même à propos de sa situation actuelle.

Le Matador avait quitté Ferrari fin 2014 pour un juteux contrat avec McLaren-Honda, de l'ordre de 35 millions de dollars par an, sans pour autant avoir des garanties quant à la compétitivité du moteur V6 turbo nippon. On connaît la suite : trois saisons de galère et le double champion du monde 2005/2006 de plus en plus frustré à l'idée de faire de la figuration une année de plus.

"Je n'ai pas de conseil à lui donner, a lâché Lauda, mais il n'a pas à se plaindre car il est allé chez McLaren pour faire beaucoup d'argent. Nous ne l'avons jamais considéré pour 2018 chez Mercedes, nous sommes très satisfaits de Bottas. Il me semble que notre paire de pilotes est la plus forte, plus solide que Vettel-Räikkönen chez Ferrari et plus stable que Ricciardo-Verstappen chez Red Bull."

"Verstappen trépigne d'impatience pour une voiture gagnante, mais il doit aller au terme de son contrat en 2019, souligne l'Autrichien. Comme Vettel va rester chez Ferrari, la situation dans les top teams ne va pas changer et Alonso a peu de chances d'enrichir encore son palmarès, au contraire de son compte en banque..."

