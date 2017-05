Lauda : "Alonso a pris trop de mauvaises décisions"

Fernando Alonso est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 de sa génération.

Pourtant, l’Espagnol n’a été titré que deux fois dans sa carrière jusqu’ici – son dernier titre remonte à maintenant onze ans –, et cela fait à présent quatre ans qu’il court après une 33ème victoire en Grand Prix.

Pour Niki Lauda, Alonso disposerait d’un bien meilleur palmarès en Formule 1 aujourd’hui s’il avait été mieux conseille et n’avait pas pris autant de mauvaises décisions, comme celle de quitter McLaren-Mercedes fin 2007 pour retourner chez Renault ou encore son départ de Ferrari fin 2014 pour revenir à Woking.

"Son départ de chez Ferrari pour McLaren-Honda, alors qu’il avait encore deux années de contrat, a fait beaucoup de bruit à l’époque, tout comme lorsqu’il avait choisi de casser son contrat avec McLaren-Mercedes", rappelle le président non-exécutif de l’écurie Mercedes dans une interview accordée à la chaîne espagnole Movistar.

"Chez Mercedes, nous avons deux pilotes qui font ce que nous attendons d’eux et délivrent des résultats. Tant que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas formeront un duo gagnant, nous ne chercherons pas un remplaçant", ajoute l’Autrichien, excluant de facto de recruter Alonso pour la saison 2018.

"Alonso est rapide, agressif et d’une certaine façon le meilleur de tous. Malheureusement, certains pilotes peuvent parfois ne pas avoir l’occasion de montrer qu’ils sont les meilleurs à cause des mauvaises décisions qu’ils ont prises dans leur carrière. Et je suis au regret de dire qu’Alonso a pris beaucoup trop de mauvaises décisions à cet égard…"

"Il a quitté Ferrari beaucoup trop tôt pour retourner chez McLaren alors que tout le monde dans le paddock était au courant des problèmes de développement auxquels Honda était confronté avec son moteur. Maintenant il est déçu, et à juste titre, mais c’était sa décision de quitter Ferrari pour McLaren", achève Lauda.

Le contrat d’Alonso avec McLaren-Honda expire à la fin de cette année. Certaines rumeurs de paddock suggèrent qu’il pourrait être intéressé par un retour chez Renault en 2018.

