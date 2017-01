Lagrue : "Ocon a tout pour réussir"

Gwen Lagrue, aujourd’hui en charge du programme de détection chez Mercedes, estime que Esteban Ocon a cette année une opportunité "exceptionnelle" de pouvoir s’affirmer en F1.

Après une demi-saison réussie avec Manor l’an dernier, Ocon courra cette année pour Force India, qui a fini à la quatrième place du championnat en 2016, devant Williams.

"C’est extrêmement positif pour lui et le programme Mercedes", se réjouit Lagrue, qui vieille sur la carrière de Ocon depuis près de dix ans, dans les colonnes de Paris Normandie.

"Le premier élément fort a été son intégration chez Manor, un premier pas plus marqué que le poste de troisième pilote chez Renault. Le fait que Force India choisisse Esteban nous conforte et nous rassure dans le fait de l’avoir choisi."

"A lui de jouer maintenant. On fera tout pour l’aider et être à ses côtés. Il a une opportunité exceptionnelle de pouvoir s’affirmer en F1. Normalement, si Force India se maintient à son niveau de performance de 2016, il devrait avoir la possibilité de commencer à marquer des points, peut-être plus si cela se passe vraiment bien."

"Il va aussi pouvoir se mesurer à un équipier (Sergio Pérez, ndlr) qui vient de faire deux saisons exceptionnelles. Pour nous, c’est un outil de mesure plus fort que sa saison chez Manor."

Et Lagrue de conclure : "Il a l’opportunité de démontrer encore un peu plus son réel niveau et montrer à tout le monde, je lui souhaite, qu’il est établi en F1 pour les 15 prochaines années. Il a tout pour réussir."

