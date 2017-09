La pluie en arbitre ?

La première quinzaine de septembre a été plus humide encore que de coutume cette année à Singapour et cette météo pourrait perturber le bon déroulement du Grand Prix ce week-end. Des averses de pluie ont déjà copieusement arrosé la piste hier matin avant les premiers essais libres, la séance EL1 débutant avec des portions encore humide ici et là.

En cette saison, des orages sont habituels mais comme l'action en piste se déroule en fin de journée, et même en soirée, et les F1 pourraient ainsi passer entre les gouttes. Il n'empêche que les risques de pluie sont bien réels ce samedi, même si les températures sont clémentes et le soleil de la partie la plupart du temps.

Le taux d'humidité est extrêmement élevé à Singapour et on annonce 32° à la mi-journée dimanche. La pluie pourrait s'inviter en arbitre, mais en principe à l'heure du départ cela ne devrait plus être le cas. Alors piste détrempée ou pas ? Réponse dans quelques heures...

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.