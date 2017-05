Kvyat fustige Pérez après leur accrochage

Daniil Kyvat se montrait logiquement amer après qu'un accrochage avec Sergio Pérez ait mis fin à sa course à quelques tours de l'arrivée du Grand Prix de Monaco.

Le pilote russe, contraint de ranger sa STR11 au virage du casino, reporte la responsabilité de l'incident sur son adversaire mexicain qu'il accuse d'avoir voulu forcer le passage à un endroit en théorie impossible.

"Ce qui s'est passé ne m'a pas surpris, déclare Kyvat à l'interview. Je voyais Sergio revenir dans mes rétros et tenter désespérément de me passer çà ou là. Ce qu'il a essayé n'avait que très peu de chances de réussir et il a préféré ruiner nos deux courses."

Du côté du Mexicain, s'il ne conteste pas le côté musclé de son attaque, le résultat final est une course bouclée au treizième rang, à l'image d'un dimanche qu'il décrit lui-même comme un "véritable cauchemar".

"En résumé, ma course a été très difficile, déplore "Checo". Dés le départ, une touchette a fragilisé mon aileron avant et dès ce moment-là, ma course était en grande partie compromise."

"J'ai pu ensuite remonter peu à peu dans la hiérachie mais en prenant des risques, analyse-t-il. Les espaces sont déjà si rares à Monaco, alors quand vous vous retrouvez avec des pneus frais et en position d'attaquer, il n'y a pas à hésiter."

"J'étais deux secondes au tour plus rapide que Grosjean et Kyvat devant moi, ajoute-t-il. J'ai vu un espace et je m'y suis engouffré. Hélas, Kyvat a fermé la porte et l'on s'est touché. Ma course a été autant ruinée que la sienne à cause d'une crevaison", conclut Pérez.

