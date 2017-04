Kvyat a tourné la page de Sotchi 2016

Il y a un an à pareille époque, Daniil Kyvat était encore un pilote Red Bull à l'aube de disputer son Grand Prix national sur l'Autodrome de Sotchi.

La lune de miel avec le Taureau Rouge n'a malheureusement pas dépassé ce stade après qu'un double-accrochage avec la Ferrari de Vettel au départ ne précipite son éviction au profit de Max Verstappen.

Douze mois plus tard, le pilote russe admet avoir surmonté cette période difficile de sa carrière au point de préférer l'humour pour évoquer le sujet.

"Quand je repense à la Russie de l'année passée, la première chose qui me vient à l'esprit est Sebastian, a confié Kyvat cette semaine. J'adore lui rentrer dedans, c'est un vrai hobby chez moi. Non, je rigole !", lance-t-il dans un sourire.

"Plus sérieusement, Sotchi reste un week-end spécial pour moi, poursuit le Taurillon. J'ai eu de très bonnes qualifications ici (P5 en 2014 sur Toro Rosso, ndlr.) mais n'ai pas encore réussi à faire la course parfaite. J'aimerais corriger cela cette année."

"Depuis notre première visite en 2014, l'événement n'a cessé de prendre de l'ampleur, contaste-t-il. Avoir notre propre course est un grand pas en avant pour le pays et de plus en plus de fans viennent nous voir chaque année. L'intérêt grandit et ce n'est que positif", conclut Daniil.

Au classement général, Kyvat compte à ce stade deux points marqués lors de la manche d'ouverture de Melbourne, fin mars, contre dix à son équipier Carlos Sainz Jr.

