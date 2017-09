Kvyat : "Même McLaren allait plus vite que nous !"

Daniil Kvyat estime que Toro Rosso a effectué un pas en arrière le week-end dernier à Monza. Pire, le Russe a peur que l’équipe sœur de Red Bull Racing commence à reculer dans la hiérarchie.

Kvyat a passé une bonne partie de sa course hier à essayer de contenir la McLaren-Honda de Stoffel Vandoorne derrière lui, avant que le pilote belge ne soit finalement contraint à l’abandon suite à un énième problème moteur.

"Même McLaren allait plus vite que nous aujourd'hui, c’est inquiétant ! Ils étaient vraiment performants ce week-end", débriefait Kvyat à l’arrivée du Grand Prix d'Italie, qu’il a terminé au douzième rang.

"Je pense qu’ils avaient davantage mis l’accent sur les virages avec leurs réglages, donc je pouvais rester plus proche et c’était beaucoup plus dur pour lui [Vandoorne]. Mais dans la Parabolica il était si proche qu’il pouvait me suivre et je devais veiller à fermer la porte à chaque tour pour qu’il ne puisse pas porter une attaque."

"Ce n’était pas facile. C’est un peu alarmant si McLaren parvient à nous suivre de près sur un circuit comme celui-ci, qui n’était pourtant pas à leur avantage. Cela montre que nous avons du pain sur la planche. Nous devons commencer à travailler sur le développement des points forts de la voiture."

Toro Rosso, qui pourrait récupérer le moteur Honda l’an prochain, occupe actuellement la sixième place au championnat des constructeurs, 29 points devant McLaren.

