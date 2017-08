Kvyat : "Avec la patience viennent les résultats"

Daniil Kvyat n'a pas connu une première partie de saison de tout repos, entre les accrochages, les points de pénalité cumulés et l'incertitude qui plane sur son avenir chez Toro Rosso.

Avec à peine quatre points marqués contre 35 à Carlos Sainz Jr., Kyvat souffre également de la comparaison avec son équipier espagnol qui jouit d'une cote en hausse dans le paddock.

Leur relation s'est d'ailleurs rafraîchie d'un cran après le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone où un accrochage dans l'enchaînement de Becketts-Maggots avait contraint l'Espagnol à l'abandon.

"Le début de saison était prometteur, déclare le Russe. Nous avons connu quelques bons week-ends mais sans parvenir à en extraire le maximum. J'ai manqué de réussite à plusieurs occasions, soit à cause d'une casse mécanique ou d'un accrochage, par deux fois."

Malgré tout, Kvyat espère que la seconde moitié du calendrier lui permettra de tirer une croix sur ses déboires.

"Dans ce genre de situation, vous devez juste être patient, conseille-t-il. Tôt ou tard, les résultats finissent par arriver. Tous les ingrédients sont en place et nous devons juste continuer à faire notre job le mieux possible."

Dans deux semaines, la trêve estivale prendra fin sur le circuit de Spa-Francorchamps, théâtre du Grand Prix de Belgique. Une piste rapide que le Russe estime peu appropriée à la STR12 même s'il cherchera à réaliser le meilleur week-end possible.

"Je pense qu'on aura une bonne chance de bien figurer à Spa, ajoute-t-il. Ca sera sans doute plus dur à Monza avec les longues lignes droites. Mais après viennent Singapour, le Japon et la Malaisie qui devraient mieux convenir à notre voiture, plus à l'aise en freinage et dans les secteurs sinueux", conclut Daniil.

