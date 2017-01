Kvyat a sauvé son volant après la trêve estivale

Daniil Kvyat a admis que le break entre les Grands Prix d’Allemagne et de Belgique lui a permis de se ressaisir afin de sauver son baquet chez Toro Rosso pour 2017.

Remplacé par Max Verstappen chez Red Bull, le Russe a été rétrogradé chez Toro Rosso et n’a inscrit que quatre points avec l’écurie de Faenza.

L’ancien champion de GP3 a néanmoins réalisé une fin de saison satisfaisante, son employeur l’ayant finalement choisi de le conserver.

"Plein de choses se sont produites pendant la trêve estivale, reconnait Kvyat. Pendant l’été, je me suis dit que je devais donner le meilleur de moi-même et que, quoiqu’il arrive, je n’aurai rien à regretter. Auparavant, je venais simplement au circuit pour courir et je ne faisais rien d’autre."

"Je me suis ressaisi pour être motivé à 120%, ajoute-t-il. J’ai travaillé sur chaque détail et tiré le maximum de la voiture. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à aller mieux. Je savais que certains tracés comme Singapour allaient me convenir. Conclure un Grand Prix après m’être donné au maximum était très satisfaisant."

Et Daniil de conclure : "L’écurie a vu que je travaillé d’arrache-pied et c’est ce qui l’a convaincue pour me conserver. Rester avec Toro Rosso pour 2017 est une bonne chose vu que je connais tout le monde au sein de l’équipe. Nous allons poursuivre le travail débuté il y a quelques mois pour être le plus prêts possible pour le coup d’envoi de la saison."

