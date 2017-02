Kubica veut tester une F1

Six ans jour pour jour après le terrible accident dont il fut victime lors d’un rallye en Italie, Robert Kubica aimerait reprendre le volant d’une Formule 1.

Le Polonais, qui disputera le championnat du monde d’Endurance en 2017, se sent à nouveau apte à piloter une monoplace de Grand Prix.

L’ancien pilote BMW-Sauber et Renault avait déjà reçu une offre de Mercedes il y a trois ans mais il l’avait sagement déclinée, ne s’estimant pas encore prêt physiquement.

"Aujourd’hui, j’aimerais tester une F1, a confié Robert à nos confrères d’Autosport. Je n’en ai certes plus piloté une depuis un bon bout de temps, et je voudrais prouver à moi-même que j’en suis toujours capable. Je crois que je pourrais désormais le faire correctement. Je voudrais revivre les sensations que j’ai vécues quand j’étais encore titulaire en Formule 1. J'ai essayé plusieurs simulateurs, et je suis certain de pouvoir piloter sur 80 % des circuits de F1."

"Certaines opportunités ne se présentent qu'une seule fois, mais j'ai toujours voulu être sûr de ma condition physique et de ce qui était à ma portée. Et si ce n’était pas le cas, je préférais toujours renoncer, précise Kubica. Ma condition physique est peu normale, peu de gens ont connu ce qui m’est arrivé. On réagit tous d’une façon différente, et cela peut être quelque chose de très personnel."

