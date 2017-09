Kubica vers Williams ?

Avec la fin de la campagne européenne vient la partie souvent décisive de la période des transferts.

Tout le monde attend l'issue des négociations entre Honda et Red Bull (pour motoriser Toro Rosso en 2018) ainsi que la confirmation d'un partenariat McLaren-Renault la saison prochaine pour sortir du bois.

Si les pourparlers aboutissent dans les jours qui viennent, cela devrait signifier que Fernando Alonso resterait bien à Woking tandis que Carlos Sainz pourrait être cédé au Renault Sport F1 Team, ce qui assurerait la promotion de Pierre Gasly chez Toro Rosso. D'autres candidats au volant Renault devraient aller voir ailleurs : Robert Kubica et Sergio Pérez sont dans ce cas.

Le seul baquet potentiellement compétitif encore disponible se situe chez Williams, où Felipe Massa ne devrait pas être prolongé. L'intérêt pour Pérez et ses sponsors mexicains de s'engager à Grove ne paraît pas évident étant donné l'écart actuel entre Force India et Williams. De plus, la dynamique du management de Force India convient bien aux soutiens de Pérez, lequel devrait rempiler pour une cinquième saison dans l'équipe de Vijay Mallya.

Reste donc le cas Kubica, laissé sur la touche par Renault malgré les belles promesses entrevues lors du test de Budapest.

Aux côtés de Lance Stroll, Williams a besoin d'un pilote d'expérience, d'abord pour accompagner le brillant rookie canadien et ensuite pour plaire au sponsor Martini, qui exige un représentant âgé de plus de 25 ans pour assurer la promotion de ses produits dans certains pays. Le populaire pilote polonais correspond à ses critères. Affaire à suivre...

