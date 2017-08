Key reste chez Toro Rosso

Toro Rosso vient d‘annoncer la reconduction du contrat de James Key, sans préciser pour autant la durée exacte de cette prolongation.

Le talentueux ingénieur britannique de 45 ans, dont le nom avait été cité chez Williams pour 2018, est le directeur technique de Toro Rosso depuis maintenant cinq ans.

"Je suis ravi de poursuivre ma collaboration avec Toro Rosso et de rester dans la grande famille Red Bull", confie Key.

"Toro Rosso est une équipe pour laquelle j’ai un profond respect et j’ai apprécié travailler ici ces cinq dernières années, et je me réjouis à l’idée de poursuivre notre collaboration."

"Toro Rosso est unique en son genre dans la mesure où l’équipe opère dans deux pays, en Grande-Bretagne et en Italie. C’est une équipe à part entière qui joue également un rôle de tout premier ordre dans le programme Red Bull."

"J’aimerais remercier Franz Tost (le team principal de Toro Rosso, ndlr) et Red Bull pour leur soutien indéfectible et leur confiance."

Toro Rosso occupe la sixième place au championnat des constructeurs, à deux points seulement de Williams.

