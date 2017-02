Kaltenborn : "Wehrlein ne manque pas d'expérience"

La team principal de l'écurie Sauber est enchantée d'avoir pu recruter Pascal Wehrlein pour la saison 2017.

On sait que le pilote allemand est encore sous observation médicale après son récent crash à la Course des champions, sa participation aux premiers essais privés étant incertaine.

A 22 ans, après des débuts impressionnants chez Manor l'an dernier, Wehrlein ne fait plus figure de rookie.

"Pascal n'est plus un junior, clame Kaltenborn. Il a démontré son talent jusqu'à présent dans sa carrière, avec un titre en DTM et une excellente première saison en F1 durant laquelle il a hissé sa Manor à cinq reprises en Q2 et marqué son premier point au championnat du monde, ce qui n'était pas un mince exploit."

"Mon but est de le battre, prétend son équipier Marcus Ericsson, plus expérimenté. Pascal fait partie du programme junior de Mercedes depuis longtemps, ce qui en dit long sur son potentiel. La bagarre sera rude entre nous, mais elle doit tirer l'équipe vers le haut, sachant que plusieurs renforts dans le staff technique vont également nous permettre de progresser."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.