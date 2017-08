Verstappen père : "Inadmissible de la part d'un top team"

Au même titre que son fils, Jos Verstappen se montre de plus en plus sceptique sur la capacité de Red Bull Racing à développer une voiture gagnante en collaboration avec Renault.

Malgré une qualification prometteuse, le jeune néerlandais a dû renoncer au huitième tour du Grand Prix de Belgique, trahi par son groupe-propulseur pour ce qui fut son sixième abandon de la saison.

Une frustration de plus pour Verstappen qui se montre régulièrement plus rapide que son équipier Ricciardo sans parvenir à concrétiser en course, la faute à une mécanique perfectible (quatre retraits pour cause de casse).

"Le moment est sans doute mal choisi mais, étant donné la situation, vous commencez à vous poser pas mal de questions, a déclaré Verstappen Senior à la chaîne néerlandaise Ziggo Sport.

"Je suis le premier à voir que Max est déçu, poursuit-il. Et, croyez-moi, c'est dur de conserver un certain degré de motivation lorsque les choses vont aussi mal."

"Il ne fait rien de mal, souligne-t-il. Les gens se demandent s'il n'est pas trop exigeant avec son matériel mais cela n'a pas de sens. On ne l'a jamais vu sur-conduire ni même malmener sa voiture. La raison est simple : c'est le matériel qui n'est pas suffisamment fiable, ce qui est inadmissible de la part d'un top team", conclut-il.

Au classement du championnat du monde, Max Verstappen occupe toujours la sixième place avec près de la moitié des points marqués par Daniel Ricciardo, auteur à Spa de son sixième podium en 2017.

