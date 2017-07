JEV vainqueur, di Grassi champion

Le deuxième ePrix de Montréal concluait le championnat FIA de Formula E et à son terme c'est Lucas di Grassi (Audi Sport Abt) qui a été sacré en profitant de la spirale négative dans laquelle s'est enferré son adversaire Sébastien Buemi (Renault-e.dams).

Dominateur la veille, le Brésilien s'est contenté d'assurer ce dimanche pour décrocher son premier titre après ceux de Nelson Piquet en saison 1 et de Buemi en saison 2.

La course a été marquée par le duel pour la victoire entre le poleman Felix Rosenqvist (Mahindra) et Jean-Eric Vergne (Techeetah), le dernier mot revenant au Français dont c'est le premier succès dans la catégorie. JEV conclut ainsi la saison en beauté, tout comme les pilotes DS Virgin José Maria Lopez et Sam Bird respectivement 3ème et 4ème devant Nick Heidfeld (Mahindra), puis les deux Audi d'Abt et di Grassi.

Mal qualifié en quatorzième position après avoir loupé ses essais, Sébastien Buemi s'est accroché dans le premier tour, puis s'est arrêté au stand pour enlever un élément de carrosserie (qui s'était entretemps détaché) avant de remonter jusqu'à une frustrante onzième place. Le Suisse a craqué sous la pression ce week-end après son crash samedi et sa disqualification, mais le team Renault e.dams se console avec le titre au championnat des équipes.

Egalement dans les points pour ce dernier round : Stéphane Sarrazin, l'équipier du vainqueur, malgré un tête-à-queue au premier virage, Jérome D'Ambrosio (Dragon) et Tom Dillmann (Venturi). Loïc Duval (Dragon) est sorti de la route à quelques tours de l'arrivée tandis que Nico Prost (Renault e.dams), parti des stands suite à une pénalité, il termine bon dernier en décrochant le meilleur tour en course.

