"Les intérêts de Mercedes priment sur ceux de ses pilotes !"

Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1, a rappelé que les intérêts de l’équipe continueraient à être prioritaires pour les prochaines saisons.

Les trois dernières campagnes ont été marquées par la rivalité exacerbée entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, les deux pilotes allant au clash à plus d’une reprise.

Le Britannique ne devrait ainsi pas endosser le statut de numéro 1 malgré le départ à la retraite de l'Allemand.

"Tant que nous souhaiterons aller plus loin et plus haut, nous continuerons à appliquer la directive qui veut que les intérêts de l’équipe priment sur ceux d’un seul individu, dont les pilotes.", a rappelé le manager autrichien pendant une allocution aux employés de l’usine de Brackley.

"Cette philosophie a permis à l’ensemble de notre staff d’être humble en cas de victoire et noble en cas de défaite, a précisé Wolff. De même, cela nous a permis d’avoir toujours soif de nouveaux défis, de ne pas craquer sous la pression, de ne pas se satisfaire d’une situation et de toujours chercher à nous améliorer."

Et Toto de rajouter : "Ce sont ses valeurs qui ont été le ciment des trois titres mondiaux que nous avons acquis depuis 2014. Il va de soi que nous viserons la passe de quatre l’an prochain. Nous n’accepterons dès lors aucun compromis."

