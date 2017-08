McLaren présente un Grand Prix à Woking

McLaren a profité de la trêve estivale pour divertir les internautes en présentant un projet qui se rapproche plus d’un poisson d’avril en retard que d’une douce utopie.

L’écurie britannique a en effet annoncé sa volonté d’organiser un Grand Prix de Formule 1 dans les rues de Woking, fief du McLaren Technology Center.

Une belle dose d’humour anglais puisque l’équipe annonce son projet comme étant "absurdement ambitieux" et ayant pour but de concurrencer des étapes-phares du Championnat du monde comme Monaco ou Singapour.

"Pourquoi ne pas accueillir la Formule 1 à Woking ?, se questionne Jonathan Neale, directeur général de McLaren. A l’exception de l’énorme investissement social et financier nécessaire pour mettre en place l’infrastructure, poser un nouvel asphalte, ériger des tribunes, payer les frais d’hébergement de course et obtenir l’aval et la signature de la FIA, nous ne voyons aucun obstacle à notre projet"

"C'est Mika Häkkinen qui fut le premier pilote à permettre à une F1 construite par McLaren de sillonner les rues de Woking en 1998, renchérit Zak Brown, directeur exécutif de l’équipe cinquantenaire. Cet événement a été le déclic qui a donné naissance à un rêve que nous avons converti en idée : mettre sur pied une manche du Championnat du monde de Formule 1 sur nos terres, à Woking."

