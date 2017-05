Indy 500 : Alonso dans le top 9 en qualifs !

Confiant sur ses chances au sortir d'une semaine de tests positifs, Fernando Alonso est parvenu à intégrer le top 9 provisoire lors de la première des deux journées de qualification disputée ce samedi à Indianapolis.

Au terme de ses quatre tours de l'ovale américain, l'Espagnol a réussi l'exploit de placer sa McLaren-Honda-Andretti au septième rang avec une vitesse moyenne de 230.034mph (370.203 km/h).

Grâce à ce "run", qu'il a lui-même qualifié de "court mais intense", le double champion du monde de F1 intègre le cercle fermé des candidats à la pole-position qui en découdront ce dimanche.

La séance, qui s'est clôturée dans la nuit de samedi à dimanche (heure française), a pu finalement avoir lieu après que des averses aient inondé le Brickyard.

Ed Carpenter (Ed Cartpenter Racing) s'est adjugé la meilleure performance de la séance en atteignant les 230.468 mph (370.902 km/h) devant Takuma Sato et Scott Dixon suivi de JR Hildebrand, Alexander Rossi (vainqueur de la 100ème édition en 2016), Will Power, Alonso, Tony Kanaan et Marco Andretti.

Le plus rapide lors du "Fast Friday", Sebastien Bourdais (Dale Coyle Racing) n'a pu rééditer sa prestation ce samedi, le Français ayant durement tapé le mur à l'extérieur du virage n°2 alors qu'il entamait son troisième tour qualificatif.

Malgré la violence du choc contre les barrières, l'ex-champion Champcar était conscient au moment de l'arrivée des secours avant d'être transporté vers le Health Methodist Hospital d'Indianapolis pour y être gardé en observation.

La suite du programme ce dimanche verra les pilotes dans la deuxième partie du peloton (du 10ème au 33ème qualifié) tenter d'améliorer leur performance de la veille avant que le top 9 n'en découse pour la pole finale.

La 101ème édition des 500 Miles d'Indianapolis aura lieu dans une semaine, le dimanche 28 mai.

