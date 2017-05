Un Indien chez les cow-boys

Le Haas F1 Team a annoncé que le jeune pilote indien Arjun Maini (19 ans) rejoignait son programme de développement aux côtés de l'espoir américain Santino Ferrucci.

Les deux teenagers sont rivaux en GP3 Series où Maini, en prenant part à 14 des 18 manches l'an passé, s'est classé 10ème du championnat avec une 2ème place à Budapest comme meilleur résultat pour l'écurie Jenzer Motorsport.

Ferrucci court de son côté pour DAMS et a fini 15ème en 2016 avec un podium à Spa.

"C'est un honneur de faire partie du Haas F1 Team dans le cadre de leur programme de développement, a déclaré Maini. Cette opportunité me rapproche de mon but d'atteindre la Formule 1. Tout ce que j'apprendrai dans ce rôle me servira aussi pour ma campagne 2017 en GP3."

"L'équipe grandit en maturité et nous devons préparer le futur en développant des talents potentiels, indique le team principal de Haas, Gunther Steiner. Arjun a connu une carrière très prometteuse en karting et ses débuts en monoplace ont confirmé sa valeur. Nous suivrons attentivement sa progression cette année."