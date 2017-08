Le Hungaroring va faire peau neuve

Le circuit du Hungaroring, qui accueille le Grand Prix de Hongrie sans discontinuer depuis 1986, va procéder à une importante rénovation de ses infrastructures dans les années à venir.

Les travaux, qui devraient s'étaler sur trois ans à partir de fin 2018 jusqu'en 2020, ont pour but de rafraichir considérablement les installations du tracé, une première depuis que le pays accueille la discipline-reine.

Cet important chantier a été rendu possible grâce au soutien du gouvernement local qui a récemment débloqué un budget d'environ 104 millions d'euros pour débuter les aménagements.

Ceux-ci seront menés sous la supervision de Zsolt Gyulay, le président et CEO du circuit magyar, et devraient se dérouler en deux étapes avec, dans un premier temps, la rénovation des tribunes suivie de celle des stands et du paddock.

Le Grand Prix de Hongrie possède un contrat avec la Formule 1 jusqu'en 2026 inclus.

