Hülkenberg : "Je suis agréablement surpris"

Renault a égalé son meilleur résultat pour la troisième fois de la saison ce dimanche avec la sixième place de Nico Hülkenberg obtenue à l’arrivée du Grand Prix de Belgique.

Septième à l’extinction des feux, Hülkenberg a gagné une place par rapport à sa position de départ pour empocher huits points aujourd’hui.

Forte de ce bon résultat, Renault n’est plus qu’à une unité de la septième place au championnat des constructeurs, et à neuf points seulement de la cinquième place dénute par Williams.

"C’était une bonne journée, j’en suis heureux et agréablement surpris, confie Hülkenberg. J’ai pris un mauvais envol, mais j’ai pu rectifier cela dès le premier virage en plongeant à l’intérieur avant de défier Checo dans l’Eau Rouge."

"Les sensations étaient meilleures qu’hier et nous étions à nouveau la quatrième équipe du plateau. J’ai eu de belles passes d’armes avec Fernando [Alonso]. C’était assez dangereux d’être à trois de front avec Esteban [Ocon] et lui. Fernando effectuait un dépassement avec le DRS et une grosse aspiration avant qu’Esteban ne manque complètement son freinage."

"Je me suis dit à un moment que cela allait mal finir, mais c’était finalement une formidable bataille. Je suis sûr que c’était fantastique à regarder. Je suis vraiment en confiance avant d’aborder Monza", conclut-il.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.