Hulkenberg souhaite plus de liberté avec les pneus

Plus de contrôle dans le cockpit pour moins de contraintes liées aux pneus ; tel serait le souhait de Nico Hulkenberg à l'aube d'une saison 2017 synonyme de changements importants au niveau du règlement technique.

L'un des gros points d'interrogation, outre la refonte du package aérodynamique, concerne le futur comportement des gommes préparées par Pirelli.

Car, contrairement aux saisons précédentes où l'accent a davantage porté sur une dégradation rapide en course, le manufacturier italien a dû revoir ses plans et concevoir un pneu plus endurant afin de favoriser la vitesse des monoplaces.

"Pour l'instant, je n'ai aucune idée de la manière dont ces voitures et leurs pneus vont se comporter", déclare Hulkenberg.

"C'est encore un peu tôt pour établir des conclusions vu que je n'ai pas encore roulé avec ces nouveau pneus, ajoute-t-il. Une fois que les tests auront débuté, nous en saurons déjà plus long."

"Je souhaite juste qu'ils laisseront plus de marge à l'attaque et la prise de décision du pilote qu'à la gestion des paramètres. Mais je ne pense pas que ce sera le cas", déplore "Hulk".

En 2017, après trois saisons passées chez Force India, Hulkenberg disputera sa première campagne pour le Renault Sport F1 Team aux côtés de Jolyon Palmer.

